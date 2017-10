Madagascar: Une rentrée qui suscite des polémiques

La polémique a enflé tout au long du week-end et elle a continué lors de la journée d'hier. La décision du DIDEC semble irrévocable, mais dans les rangs des parents, on a commencé à sentir un certain flottement.

Une réunion va avoir lieu aujourd'hui entre la direction de l'enseignement catholique et le ministère de l'Education nationale (MEN) pour recueillir, dit-on, les recommandations à suivre pour permettre une rentrée sécurisée.

L'incompréhension qui s'est manifestée dans les commentaires sur les réseaux sociaux montre que la décision prise par la direction des écoles catholiques n'a pas semblé opportune. Elle a paru d'autant plus malvenue pour beaucoup de parents qu'il s'agit de la santé de leurs enfants qui est en jeu. Les post des internautes n'ont cependant pas été aussi virulents que l'on aurait pu s'y attendre. Ils ont simplement montré leur désapprobation.

En fait, la plupart ont déclaré être en désaccord avec cette volonté de faire rentrer les élèves le 26 octobre. Cependant, la direction des écoles catholiques commence à trouver plutôt longue cette suspension des cours qui, dit-elle, lèse gravement les élèves et leurs parents. Les responsables d'établissement ont suivi toutes les directives des services sanitaires et ils pensent que le risque encouru par les enfants est moindre. Devant la réprobation suscitée par leur décision, ils ont donc demandé à rencontrer les membres du MEN pour qu'on leur indique les mesures nécessaires à prendre lors de cette rentrée.

On a l'impression qu'il s'agit d'un début de dialogue et que les positions ne sont pas totalement figées. Certains parents commencent eux aussi à trouver ces vacances forcées un peu trop longues et s'inquiètent de l'oisiveté de leurs enfants. Le temps perdu devra forcément être rattrapé et le surcroît de travail occasionné va certainement fatiguer leurs chérubins. Néanmoins, il y a, dans la balance, la crainte de ne pas être assurés que cette reprise des cours se fera dans des conditions de sécurité parfaite. Les discussions vont donc bon train et on ne sait pas ce que va donner cette rencontre qui va avoir lieu aujourd'hui.