Madagascar: Basket-ball / Coupe d'Afrique des Clubs Champions - Fandrefiala reste à domicile

Pour le moment, plusieurs zones disputent encore la qualification. Elephant Girls of First Bank du Nigeria a remporté le ticket pour la zone 3. Le club nigérian s'est qualifié en étant le seul inscrit pour les éliminatoires de la Zone Afrique 3 de FIBA Afrique. En 2016, cette équipe championne nigériane a été classée 3e. La zone 5 verra la participation de deux clubs kenyans, Kenya Ports Authority (KPA) et Equity Hawks. Pour la zone 6, les équipes de l'Interclub de Luanda et du Ferroviario de Maputo respectivement championnes et vice-championnes se livreront bataille pour les deux places qualificatives pour cette joute continentale.

A l'heure où nous parlions (ndlr 23 octobre), seulement la moitié du budget est réuni. J'avoue que participer à ce genre de compétition est plus difficile pour les clubs malgaches. On est encore en attente des demandes de sponsoring envoyées partout » a expliqué Cyrille Rasoloarijaona, du Club Fandrefiala. Sauf changement de dernière minute ce jour. Comme en 2016, la zone 7 est absente de cette compétition après la décision de l'équipe championne MB2All de ne pas participer.

Copyright © 2017 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.