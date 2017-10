Madagascar: Honoré Rakotomanana - Le compte à rebours a commencé

Honoré Rakotomanana en train de servir celui qui pourrait prendre sa place au perchoir du Sénat.

Même si tous les indices ne sont pas en sa faveur, il a calmé les esprits hier en affirmant que la recomposition du bureau permanent du Sénat n'est pas encore à l'ordre du jour.

Les choses semblent s'accélérer au Sénat depuis hier, après une courte pause ponctuée par les obsèques du Pr Zafy Albert dans la commune rurale de Betsiaka, district d'Ambilobe. Une conférence des présidents se tient aujourd'hui au Palais de Verre. Cette conférence des présidents va déterminer le premier ordre du jour des 63 sénateurs de cette deuxième session ordinaire du Parlement. Sauf revirement, l'élection de celui qui va prendre la place d'Ahmad, élu président de la CAF (Confédération Africaine de Football) à la vice-présidence de la Chambre haute pour la province de Mahajanga, pourra être organisée demain. Avant de s'installer au Caire (Egypte), Ahmad a déposé sa démission auprès du président du Sénat le 20 mars 2017. Son remplaçant n'a été désigné par le président de la République que sept mois après cette démission. Contrairement à cette longue attente, la procédure de l'installation du remplaçant de l'actuel président de la CAF, en la personne de Rivo Rakotovao, a connu une célérité exceptionnelle et une tournure grandiose.

Passation et remise d'écharpe. La passation entre le président national du HVM et le nouveau ministre auprès de la Présidence en charge de l'Agriculture et de l'Elevage Harison Randriarimanana s'est tenu hier dans la matinée à Anosy. Dans l'après-midi, le nouveau sénateur Rivo Rakotovao a été accueilli pour la première fois au Palais de Verre d'Anosikely pour la traditionnelle remise d'écharpe tricolore. Si une forte délégation du bureau permanent du Sénat a été présente lors de la passation d'hier matin, des barons du HVM ont été aperçus dans l'après-midi au Palais de Verre, pour ne citer que l'ancien ministre Narson Rafidimanana et deux conseillers spéciaux du président de la République, Rachid Mohamed et Jaobarison Randrianarivony. A l'allure où vont les choses et à s'en tenir aux indices qui se manifestent autour de la nouvelle nomination pour le président national du parti au pouvoir, le compte à rebours semble avoir commencé pour le président du Sénat Honoré Rakotomanana.

« Organisation politique ». Malgré cette impression d'un imminent départ d'Honoré Rakotomanana, ce dernier a essayé de calmer les esprits hier à Anosikely en rappelant : « Comme disait le président de la République, la nomination de Rivo Rakotovao au Sénat est une organisation politique au sein du régime. » Interrogé par les journalistes sur la recomposition du bureau permanant de la Chambre haute, Honoré Rakotomanana de répondre : « Rien n'est encore prévu là-dessus. » En tout cas, le vent du changement semble souffler au Sénat. Reste à savoir si le sort de l'actuel bureau permanent sera fixé avant la clôture de la session en cours.