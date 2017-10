Madagascar: Judo - Francki Rasamuel rêve des Jeux olympiques

Franck figure parmi les étoiles montantes du judo malgache.

Issu du judo club Fruit et nature de Toamasina, Francki est pris en main par Maître Jean Loup Bardy. A 18 ans, il ambitionne de participer aux Jeux olympiques.

Il est jeune, il a l'avenir devant lui et c'est lui qui suit les traces de Said Bruno Eric chez les lourds, car c'est l'actuel champion de Madagascar des +100Kg. Rasamuel Herilalaina Francki a tout juste 18 ans. A cet âge- là, on rêve et lui il rêve de Jeux olympiques. « Pourquoi pas champion olympique » nous dit-il ? Vice- champion de Madagascar chez les cadets, ensuite chez les juniors, le voilà actuellement champion en titre senior de Madagascar. Il est aussi médaillé de bronze aux jeux de la CJSOI en individuel et champion par équipe. Le must ? C'est le 7e africain senior aussi.

Issu du judo club Fruit et nature, il est pris en main par Maître Jean Loup Bardy « c'est lui qui m'a initié. J'ai choisi le judo même si j'ai fait un peu de basket-ball, de natation, de karaté et de boxe anglaise ». Comme tout bon judoka qui se respecte, il y a trouvé sa voie « un code moral et un sport noble ». Il s'y sent à l'aise et y trouve de l'ambiance. Sa recette pour devenir champion de Madagascar :« je cours tous les matins, je fais de l'endurance. A midi je m'entraîne et de même qu'à 18h30. Je fais aussi de la musculation en salle ». Ce n'est pas chose aisée « Je souffre oui. Je ne sors pas toujours avec les copains. Les filles ? Pas du tout. Mais tu reçois les récompenses de ces efforts journaliers lors d'une compétition ». A 18 ans, il a vraiment du potentiel et pourquoi ne pas le pousser dans cette voie ? A suivre.