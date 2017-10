Afrique: Journée mondiale contre la polio - La bataille n'est pas gagnée

C’est ce mardi 24 octobre la journée mondiale de lutte contre la polio. Une maladie contagieuse qui touche surtout les enfants, et qui peut entraîner des paralysies très handicapantes, et parfois la mort.

Le nombre de cas de polio a chuté drastiquement ces 30 dernières années dans le monde : on est passé de 350 000 cas en 1988 à 37 cas notifiés en 2016. Pour autant, la bataille n’est pas gagnée.

La polio a été éliminée en Europe, en Amérique, et dans bon nombre de pays qui comme l’Inde ont payé un très lourd tribut à la maladie. Une victoire obtenue grâce à des campagnes de vaccination massives. Mais il reste des bastions à prendre.

« Il ne reste plus que trois pays qui restent endémiques pour la maladie, c’est-à-dire où circulent dans la population des souches poliovirus qui n’ont jamais disparu. Et ces trois pays sont leNigeria, l’Afghanistan et le Pakistan. Ces cas de poliomyélite résident essentiellement dans des zones où il y a des conflits qui empêchent la mise en place d’une couverture vaccinale suffisante pour faire disparaître la maladie », explique Francis Delpeyroux, directeur de recherche à l’Inserm et à l’Institut Pasteur.

Pour autant les autres pays ne doivent pas baisser la garde. « Les humains voyagent beaucoup, poursuit le scientifique. Et ils voyagent avec leurs agents pathogènes. On a vu des virus transmis en Angola en provenance de l’Inde. On a vu aussi des souches nigérianes arriver en Indonésie et y déclencher une épidémie. »

La bataille de l’éradication n’est donc pas encore gagnée. En l'absence de traitement, lavaccination reste le seul moyen de contrecarrer la polio.