Sénégal: Sanctions du Ps contre Khalifa Sall et cie - Les socialistes de France clouent Tanor au pilori

La dynamique de sanctions disciplinaires et/ou d'exclusion du Ps enclenchée contre Khalifa Sall et cie n'est assurément pas du goût des militants socialistes de France.

Au lendemain du feu vert donné à Ousmane Tanor Dieng par la majorité des coordinations socialistes logées dans le territoire national pour prendre des mesures contre le maire de Dakar et ses partisans taxés de «frondeurs», la coordination socialiste d'Hexagone lève les boucliers contre ce qu'elle appelle tout simplement «tentative de liquidation ».

Les Socialistes de France disent ainsi condamner « avec la dernière énergie la tentative de liquidation par Ousmane Tanor Dieng, Secrétaire général du Ps, des camarades Khalifa Ababacar Sall, Aissata Tall Sall et de plusieurs autres leaders du parti opposés à sa ligne alimentaire, suiviste et servile au service de Macky Sall et de son parti, l'Apr ».

Dans une note transmise à la presse, ils reviennent même pour dire que « La gestion clanique et calamiteuse du parti par Ousmane Tanor Dieng, son non-respect des textes et des instances qui nous régissent, son souci permanent de gérer son unique carrière et de préserver ses privilèges ont plongé le Parti Socialiste dans une crise sans précédent».

D'ailleurs, arguent-ils, « Depuis des décennies, Ousmane Tanor Dieng a froidement liquidé des générations de leaders du Parti Socialiste, dont Moustapha Niasse, Djibo Leyti Ka, Mamadou Diop et tant d'autres camarades de premier plan ». Qui plus est, finissent-ils par dire, « Aujourd'hui, après avoir comploté et livré des camarades, dont le député-maire de Dakar Khalifa Ababacar Sall, Secrétaire chargé de la vie politique du Ps injustement accusé et détenu depuis des mois dans les geôles du régime de l'apprenti despote Macky Sall, il est évident qu'ils sont en intelligence pour tuer tout espoir d'alternance socialiste ».

Face à cette tentative générale de « liquidation politique » de Khalifa Sall et cie, la coordination Ps de France dit dès lors « appeler tous les camarades à réaliser un rassemblement le plus large possible pour faire barrage à l'entreprise de "suicide" du Parti socialiste orchestrée par Macky Sall et exécutée par Ousmane Tanor Dieng ».