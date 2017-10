Cote d'Ivoire: Wazifa 2017 - Le message du Cheick Moustapha Sonta aux musulmans tidjanes du pays

La Grande Wazifa de la Tidjaniya de Côte d'Ivoire, grand rendez-vous qui réunit chaque année les musulmans d'obédience tidjanite en un seul lieu, a eu lieu le dimanche 22 octobre à la Mosquée Adjamé Mairie 1 sous la direction du Cheick Moustapha Sonta, Khalife général de la Tidjaniya en Côte d'Ivoire.

Pour cette 5ème édition de la Wazifa, les tidjanites sont venus de toutes les contrées du pays et même de l'extérieur pour faire des invocations pour la paix en Côte d'Ivoire et pour l'unité entre les tidjanites. A cette occasion, le Cheick Moustapha Sonta a demandé à tous les musulmans tidjanites de prier pour la paix en Côte d'Ivoire et pour l'amour entre les peuples.

« La Wazifa 2017 est la Wazifa de la maturité. Les tidjanite ont répondu à notre appel en sortant massivement pour communier, invoquer ensemble le nom de Dieu et prier ensemble. Pour cette cérémonie qui se déroule une seule fois dans l'année, les fidèles sont venus de partout. Nous avons même des délégations qui sont venues de l'Europe, du Mali, du Sénégal et d'autres pays. Au cours de cette Wazifa, nous avons une fois de plus prôné l'union entre les tidjanites de Côte d'Ivoire et ceux du monde entier », a indiqué d'entrée le Cheick Moustapha Sonta.

Avant de poursuivre en ces termes : « La Wazifa, c'est une séance d'invocations et de prières. Officiellement, nous avons à travers le monde, près de 500 millions de Tidjanites et chaque jour, chaque tidjanite est tenu de faire des prières pour soi-même, pour ses frères et pour son pays. Il est vrai que tous les jours les tidjanites prient pour la Côte d'Ivoire, mais pour cette 5ème Waziafa, nous avons particulièrement prié pour tous les musulmans, pour les tidjanites, pour notre pays, pour ses dirigeants et pour toutes les populations de ce pays. Chaque tidjanite doit donc savoir qu'il est désormais un ambassadeur de la paix parce que le message de la Tidjanya, c'est la paix, l'union, l'amour, l'adoration et le don de soi. Le message que nous passons cette année aux tidjanites, c'est d'être des ambassadeurs de la paix dans leur pays et dans le monde », a ajouté le Khalife général de la Tidjanya en Côte d'Ivoire qui, rappelons-le est une école spirituelle dans laquelle le musulman apprend à se découvrir pour corriger ses défauts et mieux adorer Allah.