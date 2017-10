Cameroun: Une synergie à renforcer

La guerre que les forces de défense et de sécurité livrent à la secte terroriste Boko Haram dans la région de l'Extrême-Nord et aux bandes armées venues de la République centrafricaine voisine à l'Est semble aujourd'hui avoir renforcé la place des « hommes en tenue » au sein de l'opinion nationale.

On a de plus en plus l'image d'une armée protectrice et plus soucieuse de la protection et de la défense de l'intégrité territoriale du pays. Pour s'en convaincre, il suffit de revoir la forte mobilisation observée au sein de l'opinion publique qui a tenu à faire connaitre sa solidarité à ces hommes et femmes engagés sur ces différents fronts. Dons en nature, en espèces, mobilisation populaire à travers des marches dans le pays avaient alors été mis à contribution pour soutenir les forces de défense et de sécurité. Environ 2,5 milliards de F avaient alors été collectés, en plus des dons en nature.

Outre ces dons, l'on vit les populations dans la partie septentrionale s'organiser en comités de vigilance pour venir en appui aux forces de défense et de sécurité, en leur apportant de précieuses informations dans un conflit où l'ennemi, défait sur le terrain militaire, avait choisi la méthode lâche des attentats terroristes pour faire des victimes même au sein des populations innocentes. Le lien armée-nation n'a jamais été aussi fort au Cameroun tel que ressenti depuis le début de ces conflits dans lesquels notre pays se retrouve, malgré lui entraîné, et soucieux de la préservation de son intégrité.

Au contraire, il s'est trouvé renforcé avec des militaires qui, plus que par le passé, et nonobstant leur engagement sur le terrain, s'impliquent également dans ce qui est connu dans leur jargon comme des activités civilo-militaires faites en faveur des populations qu'ils protègent. Construction des écoles, dons de diverses natures... sont autant d'actions qui viennent aujourd'hui le démontrer. En organisant la rencontre de Maroua avec des hommes et des femmes de média, l'état-major des armées tient à continuer à donner à ce corps un visage plus humain et plus sociable. Aux bénéficiaires de cette rencontre de savoir désormais quelle information mettre à la disposition de l'opinion, dans l'intérêt de la Nation