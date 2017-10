Cameroun: Hygiène et salubrité - Le casse-tête des ordures

« On ne sait plus comment gérer les ordures ménagères surtout nous qui vivons dans les immeubles et qui n'avons pas de cour arrière. Je suis parfois obligé de transporter les ordures dans ma voiture pour les jeter dans le premier bac à ordures que je trouve sur mon chemin », se plaint Arielle Hiol, habitante au quartier Biyemassi à Yaoundé.

On a même déjà de la peine à distinguer le bac à ordures tellement les ordures l'ont envahi», regrette une riveraine de ce quartier. En fait cela fait plusieurs mois que la situation perdure. Au mois de mai précisément où les camions de la société Hysacam avaient commencé à se faire rares dans les rues des grandes villes notamment Douala et Yaoundé. Les responsables de la société avaient invoqué plusieurs raisons pour justifier cette situation. Notamment la vétusté du matériel roulant mais aussi l'absence de ressources financières. Des problèmes qui devraient donc progressivement se résoudre avec l'obtention du financement que vient d'acquérir Hysacam. Une nouvelle bien accueillie par les populations qui souhaitent de tous leurs voeux que la situation revienne à la normale.

Les klaxons retentissants de ces véhicules qui pouvaient parfois énerver les populations surtout lorsqu'ils résonnaient aux première heures du jour rivalisant avec les chants du coq leur manquent cruellement. D'ailleurs les populations continuent d'espérer, puisqu'elles ne se gênent pas pour poser leurs ordures devant les domiciles en attendant un éventuel passage des agents de la société de ramassage. Il en est du quartier Nsam comme de plusieurs autres quartiers de la ville de Yaoundé. Non loin de là, au lieu-dit « barrière », les populations vivent les mêmes difficultés. « Avant, les camions d'Hysacam passaient par ici. Mais depuis un moment ce n'est plus le cas.

Copyright © 2017 Cameroon Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.