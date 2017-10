Cameroun: Assemblée parlementaire ACP - Un Camerounais élu président

Joseph Hyacinthe Owona Kono, député RDPC du Wouri sud a été élu à la tête de l'institution pour un mandat de deux ans.

Il avait commencé par défendre les intérêts des populations d'une circonscription. Le Wouri Sud, précisément à New-Bell dans la ville de Douala. Désormais, il devra étendre cette mission aux intérêts de 79 pays. Le député Joseph Hyacinthe Owona Kono est désormais le président de l'Assemblée parlementaire des pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (APACP), en même temps qu'il est co-président de l'assemblé parlementaire ACP/Union européenne.

Cette élection fait suite à la 47e assemblée parlementaire des pays ACP, tenue à Bruxelles en Belgique le 11 octobre dernier. Le président élu devrait prendre fonction dès le 21 décembre prochain. L'institution a pour mission de renforcer la mise en oeuvre de l'accord de Cotonou, en même temps qu'elle permet d'entretenir des relations privilégiées avec le Parlement européen. C'est à ce titre que le président de l'APACP est également co-président de l'assemblée parlementaire paritaire ACP UE aux côtés du président représentant le Parlement européen. Les premières missions de Joseph Hyacinthe Owona Kono et de son équipe vont consister à revoir les accords de Cotonou.

Il s'agit des accords qui régissent les relations entre les pays ACP et l'Union européenne et qui reposent sur trois piliers : la coopération au développement, le dialogue politique, ainsi que la coopération économique et commerciale. Dès l'année prochaine, les révisions de l'accord signé pour 2000-2020 s'engagent officiellement. « Nous voulons revoir cet accord, le rendre dynamique et en faire un accord gagnant-gagnant après 2020. Plusieurs pistes sont envisagées et on en est encore au stade de l'élaboration des propositions », a indiqué le nouveau président de l'ACACP.