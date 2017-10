Cameroun: Tous concernés...

Le spectacle désolant des tas d'ordures dans les rues des villes camerounaises ne laissent personne indifférent. Le constat est vite fait qu'il faut que quelque chose soit entrepris pour juguler le problème.

Toujours est-il que depuis longtemps, le commun des Camerounais n'a qu'un seul nom à l'esprit : Hysacam. En effet, l'opérateur historique et exclusif -jusqu'ici- dans la collecte des ordures ménagères est très spontanément désigné comme le responsable de l'inconfort des populations. C'est contre Hysacam que les populations pestent lorsqu'elles sont envahies par les tas d'immondices ou par des odeurs pestilentielles. Hysacam est-il vraiment le seul responsable de tous les maux ? Pas si sûr ! A la vérité, si cet opérateur «porte» bien sa croix, il ne saurait être le seul à blâmer.

Il est entendu qu'il n'est qu'un prestataire de service au profit des communes et des autres collectivités territoriales décentralisées. C'est à ces entités qu'incombent au premier chef, la responsabilité de la propreté des villes. Mais avec le flot des sollicitations qui s'accumulent, les municipalités ont parfois d reléguer le volet propreté au second plan. Du reste, Hysacam ne fait pas de mystères sur ses difficultés à recevoir la juste rétribution pour les services rendus. Pourtant dans le même temps, ses charges de fonctionnement l'empêchent d'améliorer la qualité de ses prestations. Et quid des populations dans ce tableau peu reluisant ? Jusqu'ici, en dehors des plaintes et récriminations, elles ne font pas grand chose.

Pourtant, point n'est besoin de rappeler à chacun que la propreté de notre environnement est une affaire collective. Mais l'incivisme observé dans les villes demeure encore trop important. Ainsi, il n'est pas rare de voir dans les quartiers, les populations «éviter» les bacs à ordures pour déverser à des endroits non convenus, leurs déchets ménagers. Par ailleurs, les populations citadines seraient bien inspirées de suivre l'exemple de celles des campagnes, qui faute de pouvoir bénéficier de services d'Hysacam, gèrent elles-mêmes, avec les moyens du bord, leurs ordures. Il apparaît en tout cas clair que dans la quête quotidienne du bien-être et du confort dans nos villes, aucun n'effort n'est à négliger. Et la réflexion pour vaincre l'insalubrité elle se poursuit...