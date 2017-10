Cameroun: « Douala et Yaoundé sont plus touchées »

interview

Michel Ngapanoun, Président directeur général Hysacam.

Que représente le financement de 24,5 milliards que votre entreprise vient d'acquérir?

Nous avons signé ce 19 octobre avec un pool de trois banques : Société générale, Bicec, Ecobank avec la garantie de Proparco qui est une filiale de l'Afd en charge du secteur privé, une convention de financement à hauteur de 24,5 milliards pour l'acquisition de 211 camions et 17 engins. Ce matériel devra servir, pour les camions, à la collecte des déchets dans les villes où nous sommes appelés à exercer.

Les 17 engins iront vers les centres de traitement de déchets pour un meilleur traitement des ordures. Ce matériel qui porte la flotte d'Hysacam à plus de 620 camions va permettre à ce que les villes soit encore plus propre. Cela va aider à ce que les perturbations que nous avons connu soient résorbées. Mais il faut relever que ces perturbations sont dus aux difficultés de paiement que nous connaissons tous aujourd'hui qui ne sont pas propres à Hysacam. Il y a en effet des difficultés de trésorerie dans la sousrégion Cemac.

Ce matériel arrive dans un contexte où les équipes d'Hysacam sont de plus en plus rares dans les quartiers. Qu'est ce qui va concrètement changer?

Je tiens à préciser que la perturbation est plus perceptible dans les villes de Douala et Yaoundé. Les autres villes sont moins perturbées. Trois facteurs sont à l'origine de cette situation. Le premier est celui du paiement des prestations. Quand vous n'avez plus d'argent et que vous ne pouvez garantir des paiements aux entreprises qui livrent du carburant et que nous sommes suspendus, nous aurons du mal à faire sortir les camions. Le deuxième facteur est que les camions sont un peu âgés et cela nécessite plus d'entretien à un moment où il n'y a pas de paiements.

La conjugaison de ces deux éléments influence énormément sur la disponibilité des camions. Le dernier problème c'est l'incivisme. Nous constatons qu'il y a un relâchement au niveau de la population. Les embouteillages également influent sur la circulation des camions qui devraient collecter. Nous sommes en train de travailler sur deux axes: le premier, c'est acquérir de nouveaux camions. Nous souhaitons aussi créer dans la ville des zones de transbordement où des camions de capacités moindre viendront stocker dans les bacs appropriés et la nuit on amènera à Nkolfoulou pour traitement.

Comment sera redéployé le nouveau matériel dans les différentes villes?

Ces camions sont déjà ventilés. Onze ont déjà été livrés à Bamenda. Sur les 200 qui restent, Douala recevra 74 camions et Yaoundé 66 camions. 140 seront donc affectés à Douala et Yaoundé et, nous avons tenu compte du problème des embouteillages. Nous avons des camions de grande capacité qui vont faire le trajet de la zone de transbordement au site de traitement. Il y a des camions de capacité moyenne qui vont faire la collecte dans les quartiers. Ça devrait aller mieux dans au plus tard quatre mois.