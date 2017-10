Cameroun: Processus électoral - Les listes provisoires disponibles

A l'antenne de Yaoundé IV, les listes sont rangées sur des étagères. Selon Clément Amougou, responsable par intérim de l'antenne, ils sont plus de 13 000 nouveaux inscrits. Quelques-uns viennent déjà se renseigner. Avant 12h, trois personnes étaient déjà venus récolter des informations sur la disponibilité des listes définitives et les délais de réclamations. « Nous avons prévu un registre pour les réclamations. Au terme du recensement, un rapport sera transmis à la direction générale des Elections avant la publication des listes définitives », assure M. Amougou. En septembre dernier, un communiqué du directeur général des Elections, Abdoulaye Babale, faisait état de 403 069 nouveaux inscrits lors de la révision du fichier électoral de 2017.

Sur une table, des dizaines des chemises à ranger. Quasiment tout le personnel s'y met. Il vérifie centre de vote après centre et par ordre alphabétique. Ainsi se présentaient les bureaux de l'antenne communale d'Elections Cameroon (Elecam) de Yaoundé I au quartier Mballa II hier matin. Le fichier électoral provisoire disponible depuis le vendredi 20 octobre a été dispatché dans les différentes antennes pour consultation par les électeurs inscrits. Autant les nouveaux que les anciens inscrits sont concernés. De la matinée de lundi, aucun usager ne s'est rendu sur les lieux pour vérifier l'exactitude des noms et des bureaux de vote.

