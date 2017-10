Mali: Ministère de la Solidarité - Des malversations constatées par le Vérificateur général

Plus de 950 migrants ouest-africains ont été expulsés, la semaine passée, par… Plus »

Pour dénoncer cette irrégularité, le Bureau du Vérificateur général démontre que la Dfm a effectué sur le même Code économique de l'Agence nationale d'assistance Médicale (Anam), un premier achat de 13,99 millions Fcfa le 14 décembre 2012 avec un fournisseur et un second achat de 11,80 millions Fcfa le 21 décembre.

De janvier 2012 à mars 2015, l'Etat a alloué au Ministère de la Solidarité, de l'Action humanitaire et de la Reconstruction du Nord, un budget de 23,22 milliards de Fcfa, pour faire face aux défis de la réduction de la pauvreté et de la lutte contre les inégalités, la solidarité et la protection sociale.

Selon le rapport annuel 2015 du Vérificateur général, des défaillances ont été constatées dans la gestion des montants au niveau des Direction des Finances et du Matériel (Dfm) de certains départements ministériels. C'est le cas de la Dfm du ministère de la Solidarité, de l'Action humanitaire et de la Reconstruction du Nord.

