Mali: Confection carte biométrique - Cissé technologie hors course

Comme de nombreux pays membres de la CEDEAO, le Mali est dans la logique de l'uniformisation de cartes d'identité biométrique de la communauté.

A cet effet, un appel d'offre avait été lancé par le ministère de la sécurité et de la protection civile et le dernier dossier retenu par le département en l'occurrence Cissé technologie n'attendait que l'aval du conseil des ministres pour commencer le travail. Malheureusement, la réponse n'a été pas favorable.

Pour faciliter la libre circulation des personnes et de leurs biens, il a été décidé lors de la 46ième session de la conférence des chefs d'états de l'Afrique de l'ouest et à la suite de certains pays voisins, le Mali se prépare pour l'élaboration de la carte biométrique sécurisée mais en la couplant avec la carte Assurance maladie obligatoire (AMO). Dans ce cadre, le ministère de la sécurité et de la protection civile avait lancé un appel d'offre (AAO N°018/MSPC-DFM-2016) qui avait retenu trois candidats. Ledit département a retenu en définitif la société Cissé technologie pour un montant de 13 milliards de FCFA. Avec Cissé technologie le citoyen devrait débourser un montant de 13.000 FCFA pour obtenir une carte. Or, ses deux concurrents proposaient 2269 et 9438 pour obtenir une carte biométrique. Pour que l'attribution à la société Cissé technologie puisse être définitive, il aurait fallu que le conseil des ministres valide la proposition de son département de la sécurité et de la protection civile. Ce qui n'a pas été le cas.

Selon une note de service de presse de la primature l'appel d'offre comporte des entorses à la légalité. Posant du coup de nombreux problèmes de gestion au gouvernement. Cela peut s'expliquer par le fait que la carte d'identité et la carte AMO ne sont pas régit par les mêmes textes. L'un étant régit par une loi l'autre par un décret. Aujourd'hui, tous les maliens ne sont pas affiliés à l'AMO et n'y sont pas contraints. Si cela était possible, il aurait fallu que trois ministères interviennent en l'occurrence le ministère de la sécurité et de la protection civile, celui de la solidarité et de l'action humanitaire et le ministère des finances.