Mali: Projet de Budget 2018 de la Mairie commune V - 5 685 760 000 CFA pour l'assainissement et l'embellissement

Le traditionnel débat public sur le budget communal de la Mairie de la commune V, du District de Bamako a eu lieu hier, au Palais de la Culture Amadou Hampaté.

La cérémonie était présidée par M. Amadou Ouattara, maire de la commune V, en présence de ses proches collaborateurs et de nombreuses personnalités, des notabilités et de la société civile de la Commune V.

Le Maire de la commune V , Amadou Ouattara

Ce débat, septième du genre, s'inscrit dans le cadre de l'implication des populations à la pratique de gestion communale. Cette année, l'exercice a porté sur le rapport budgétaire de l'année 2016, les réalisations de 2017 (de janvier à septembre 2017) et les prévisions pour 2018.

Prenant la parole, le Maire Amadou Ouattara fera savoir que l'exercice répond aux dispositions de l'article 218 de la loi n° 2012-007/ du 07 février 2012 modifiée, portant Code des Collectivités Territoriales. A l'en croire, ce débat est tenu chaque année presque au même moment.

Il fera savoir que ce débat porte sur l'état de mise en œuvre du Programme de Développement Economique Social et Culturel (PDSEC) 2016-2020, le compte administratif de l'exercice 2016, l'état de fonctionnement des organes et services de la Collectivité territoriale et le projet de budget 2018 qui se chiffre à 5 685 760 000 CFA. Ce budget est reparti en budget de fonctionnement des services et en investissements pour le développement communal.

Il enregistre une nette augmentation de 22% par rapport au budget de 2016, qui était de 4 652 530 000 FCFA. Cette augmentation, selon le maire, s'explique par le transfert de la gestion des lycées aux communes, l'augmentation du volume de travail, et l'augmentation de la masse salariale. Poursuivant, le maire estime que ses priorités sont d'abord l'assainissement et l'embellissement.

Pour M. Ouattara, dans le cadre de l'assainissement, un projet de drainage des eaux usées par les puisards est en cours. Concernant l'embellissement, le PADAM a démarré en avril 2017 et a injecté 623 millions pour canaliser les eaux de pluie à Baco-Djicoroni Hèrèmakono.

D'autres projets comme le PADUP sont attendus. Et aussi l'embellissement des 100 rues les plus dégradées de la commune V. Ce projet va consister à réparer 10 rues des 6 quartiers de la commune, et 15 rues de deux quartiers Sabalibougou et Kalaban-Coura. Pour lui, le débat est participatif, inclusif et démocratique. Au cours de la cérémonie, les populations de la commune venues en nombre ont eu droit à la parole.