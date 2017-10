Togo: Faure Gnassingbé et la hantise d'une fin à la Blaise Compaoré

Une délégation de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine est en mission au… Plus »

Début octobre, le même ministre et un autre membre influent du gouvernement de Faure Gnassingbé, Gilbert Bawara, se retrouvent au Burkina. A Ouagadougou, ils rencontrent les autorités pour tenter de servir leur version de la situation qui prévaut dans le pays. Et, face aux médias, Gilbert Bawara affirme que « l'exemple burkinabè a induit les gens en erreur (... ) Chaque pays à ses réalités », tentant de d'assurer qu' « au Togo, l'armée est républicaine, elle est loyale. »

« Le Togo c'est le Togo, le Burkina c'est le Burkina », on ne peut plus compter le nombre de fois que pouvoir et ses porte-parole ressassent cette assertion. Depuis la chute de Blaise Compaoré fin octobre 2014, au Togo, le pouvoir tente de se convaincre que ce qui est arrivé à Blaise Compaoré, au Burkina, ne peut jamais arriver à Faure Gnassingbé, au Togo.

Au Togo, les manifestations de la hantise d'une fin à la Blaise Compaoré, déchu au Burkina il y a trois ans, sont de plus en plus manifestes.

