Tunisie: Le dénouement ?

Les observateurs les plus avertis étaient persuadés de la difficulté de la tâche de Hamza… Plus »

Les présidents des groupes souhaitent accélérer la cadence pour pouvoir élire dans les plus brefs délais une Cour constitutionnelle, garante du respect de la constitution. En tout, cinq candidatures ont été retenues. Il s'agit de Ayachi Hammami, Raoudha Ouersighni, Sana Ben Achour, Slim Laghmani et Abdellatif Bouazizi.

Selon Mohamed Ennaceur, même s'il n'y a pas un consensus définitif sur la question de l'élection d'un président pour l'Isie, les négociations vont bon train. Les présidents des groupes parlementaires et particulièrement Sofiène Toubel (Nida Tounès) et Noureddine Bhiri (Ennahdha) vont devoir se mettre d'accord au cours de cette semaine. Un nouvel échec pourrait sérieusement approfondir la crise au sein de l'Isie, à l'approche des élections partielles en Allemagne et des élections municipales prévues en mars 2018.

