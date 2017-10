Ile Maurice: Xavier-Luc Duval - «Ma suspension est une tentative pour saboter le leader de l'opposition et la PNQ»

Commentant sa Private Notice Question, le leader de l'opposition affirme que son objectif est d'avoir le plus d'informations sur ce projet qui selon ses dires est encore dans le flou total. «J'ai demandé à Bodha de publier des séries de documents. Je ne lui ai pas demandé de faire un discours de 30 minutes. Et au moment de poser mes questions, j'ai été arrêté par la Speaker. C'est une honte que le projet se fasse dans le secret», a fait ressortir Xavier-Luc Duval.

Il dénonce l'attitude de la Speaker. «C'est une tentative pour saboter le leader de l'opposition et la PNQ. Il n'y a pas eu de sanctions contre Tarolah, Rutnah, le ministre mentor ou encore Bhadain quand il a montré son postérieur. C'est clair que je suis une gêne pour le gouvernement. Celui-ci est faible et ne peut tolérer aucune voix discordante.»

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.