Ile Maurice: Parlement - Xavier-Luc Duval «ordered out!», la séance suspendue

«I don't have respect for you Madam Speaker.» Cette déclaration de Xavier-Luc Duval a enflammé l'hémicycle, ce mardi 24 octobre, lors de la rentrée des travaux parlementaires. Maya Hanoomanjee a expulsé le leader de l'opposition avant de quitter l'hémicycle.

Xavier-Luc Duval a déploré le manque de temps pour poser ses questions. Le leader de l'opposition en avait encore deux à poser à Nando Bodha lorsque la Speaker lui a demandé de se rasseoir. Un ordre qu'a mal digéré le leader du PMSD. Il a alors lancé : «I don't have respect for you Madam Speaker.»

Maya Hanoomanjee l'a expulsé de la séance avant de quitter l'hémicycle. Les autres parlementaires, y compris Xavier-Luc Duval, sont restés dans le Parlement.

La séance a débuté avec un hommage à Prem Nababsing, qui s'en est allé dans la soirée du samedi 21 octobre.