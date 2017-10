Cameroun: Marseille-clasico - Comment Zambo Anguissa a empêché Neymar ?

L'artiste a embarqué le public de Douala samedi pour un « Get On Board » Tour en haute… Plus »

« On avait notre méthode avec Florian Thauvin. Il devait l'orienter vers moi, je devais le bloquer. A deux face à un tel joueur c'est quand même plus simple. Je devais aussi le piquer. Le coach m'avait prévenu : « C'est un super talent, mais il peut péter les plombs ». Alors sans grosse faute, aves des petits trucs, en le mettant parfois au sol, je l'ai titillé. A un moment, il part de chez Sakaï, côté droit, je le suis sur trente mètres vers l'axe avant de faire faute. Il ne fallait pas lui laisser d'espace. Neymar ? Je l'ai trouvé assez calme, mais il a fini par s'enerver. C'étaient les consignes, on a été plus malins que lui sur ce match, le carton rouge a failli nous être bénéfique. Il n'y avait aucune intension de le blesser. C'était juste intense, j'ai aussi pris des coups de Verratti ou de Marquinhos, auteur d'une faute très intelligente pour couper une attaque et se replacer », explique Zambo Anguissa.

