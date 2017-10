Togo: Martin Luther King réclame la levée de l'Etat de siège et une assistance humanitaire du PAM et de Solidarité Nationale

Sokodé, Bafilo, Mango et Dapaong, ce sont les villes de l'intérieur du Togo qui ont été éprouvées par les répressions violentes des forces de sécurité et de défense, ces dernières semaines.

"Assiégées et terrifiées par les forces de sécurité et de défense, les villes notamment Sokode et Bafilo sont presque abandonnées avec des populations sans possibilité d'exercer leurs activités pour les unes, et l'obligation pour les autres de fuir leurs localités pour se réfugier dans des pays étrangers. Du coup, nous assistons à un drame humanitaire défini par la pénurie alimentaire la malnutrition, la faim, les maladies et les abris de fortune", c'est la situation qui prévaut actuellement dans ces localités à en croire le MMLK (Mouvement Martin Luther King), qui juge indispensable "une prompte et diligente solution à l'urgence humanitaire dans ces localités".

Ce mouvement en appelle alors ,"d'abord à la Solidarité Nationale ensuite au Programme Alimentaire Mondial afin d'apporter des soutiens multiformes à ces populations vulnérables.

Quand aux autorités togolaises, il "demande instamment de lever l'état de siège en vue de favoriser le retour rapide à la vie normale quotidienne".

Enfin, cette organisation de la société civile togolaise se tourne vers ces populations pour leur prescrire à leur retour "à privilégier la voie pacifique pour règlement de tout différend" car, "la cohésion, la stabilité et la volonté de vivre ensemble sont à ce prix".