Togo: L'Imam Alfa Abdoul Wahid introuvable dans les lieux de détention

Et donc, que "l'arrestation de l'imam ALFA Abdoul Wahid de Bafilo viole également l'article 28 de notre Constitution qui protège le domicile et l'article 17 al 1 et 2 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui dispose : Nul ne sera l'objet d'immixtion arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation ; Toute personne à droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes".

Une situation qui amène le REJADD d'Assiba Johnson, au delà de l'invite "aux autorités togolaises à communiquer à la famille de l'imam ALFA Abdoul Wahid le lieu de détention de ce dernier", à se fourrer son nez dans les textes qui régissent les interpellations et les détentions en République togolaise. "Premièrement, soulignent M Johnson et ses collègues défenseurs des droits humains, que cette arrestation viole le principe d'inviolabilité du domicile. Ce principe protège les droits à la vie privée des citoyens. L'heure légale, à laquelle, sur mandat du parquet, une personne peut être arrêté part du 6h du matin à 21h".

