Afrique: Réunion de haut niveau visant à accélérer l'action pour mettre fin au mariage des enfants en Afrique de l'Ouest et du Centre

communiqué de presse

Accueillie par le gouvernement du Sénégal, la réunion de haut niveau pour mettre fin au mariage des enfants réunit des acteurs clés pour convenir à de mesures concrètes visant à définitivement mettre fin la pratique.

Dakar, le 23 octobre 2017 : Les ministres, les premières dames, les agences du Système de Nations Unies, la société civile, les chefs religieux et traditionnels, les groupes de jeunes et autres acteurs clés de l'Afrique de l'Ouest et du Centre se réunissent à Dakar, au Sénégal, du 23 au 25 octobre 2017, dans le but d’arriver à un consensus sur les actions nécessaires pour traduire les engagements existants en actions tangibles et mesurables pour définitivement mettre fin à cette pratique.

Alors qu'un nombre croissant de pays ont pris des mesures initiales pour s'attaquer au problème, et que les données récentes montrent une légère baisse, des actions concrètes sont nécessaires pour passer d'engagements généraux à des progrès mesurables. La réunion de haut niveau pour mettre fin au mariage des enfants en Afrique de l'Ouest et du Centre rassemble, pour la première fois dans la région, de nombreux acteurs clés afin de dégager un consensus sur ce qu'il faudra faire pour traduire les engagements existants et futurs en actions mesurables.

Au nom du gouvernement du Sénégal, Madame le Ministre de la Bonne Gouvernance et de la Protection de l'Enfance, Mme Rahmatoulaye Guèye Diop, a déclaré que "le gouvernement du Sénégal est ravi d'accueillir ces acteurs clés de toute la région et du monde et confirme son engagement à mettre fin au mariage des enfants en Afrique de l'Ouest et du Centre."

Au nom des agences du Système de Nations Unies, Mme Fatoumata Ndiaye, Directrice exécutive adjointe de l'UNICEF, quant à elle, rappelle que : "mettre fin au mariage des enfants en Afrique est possible mais le temps presse. À moins d'accélérer nos efforts à tous les niveaux, en particulier au niveau communautaire, des millions d'enfants deviendront des enfants mariés. Ce qui compromettra leur santé, leur éducation et leur enfance. Nous devons agir maintenant."

Au nom de la société civile, la Directrice générale de Save the Children International, Helle Thorning-Schmidt, a affirmé : "cette semaine, les dirigeants se rassemblent à Dakar pour intensifier la lutte contre le mariage des enfants. Nous sommes ici pour empêcher des millions de filles de se faire voler leur enfance. En collaboration avec les gouvernements, les chefs religieux et communautaires, la société civile et les partenaires de développement, nous espérons nous accorder sur des actions marquantes pour mettre fin au mariage des enfants."

Le mariage des enfants est une violation grave des droits humains affectant près de 15 millions de filles dans le monde chaque année. Cette pratique vole aux filles leur enfance, les met en danger de violence physique et sexuelle, les force souvent à abandonner l'école et les conduit fréquemment à une grossesse précoce.

On reconnaît de plus en plus la nécessité de mettre fin au mariage des enfants, ce qui se traduit par une cible spécifique des Objectifs de Développement Durable (ODD) ainsi que le déploiement de la campagne de l'Union Africaine pour mettre fin au mariage des enfants en Afrique. Au début du mois d’octobre, les quinze Etats membres de la Communauté Economique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) ont adopté un cadre régional de protection de l'enfance qui aidera les filles exposées au mariage précoce ainsi que les filles déjà mariées.

La réunion, inaugurée officiellement par le Premier Ministre de la République du Sénégal, Son Excellence M. Mahammed Boun Abdallah Dionne, a réuni des participants de tous les secteurs, y compris les Premières Dames de Sierra Leone et du Burkina Faso, des ministres et hauts fonctionnaires de 25 pays de l’Afrique de l'Ouest et du Centre, Fatoumata Ndiaye, Directrice exécutive adjointe de l'UNICEF; Fatimata Dia Sow, Commissaire de la CEDEAO; Mme Marie Christine Bocoum Rapporteur spécial de l'Union Africaine sur le mariage des enfants; Helle ThorningSchmidt, Directrice générale de Save the Children International et ancienne Premier ministre du Danemark; Son Altesse Royale la Princesse Mabel van Oranje et la Présidente de Girls Not Brides; Anne-Brigitte Albrectsen, Directrice générale de Plan International; Professeur Naana Jane Opoku-Agyemang, Présidente du Conseil d'Administration du Forum Africain des Femmes Educatrices Africaines (FAWE) et ancienne Ministre de l'Education du Ghana, et Mabingue Ngom, Directeur Régional de l'UNFPA.

Accueillie par le gouvernement du Sénégal, la réunion est organisée par une coalition régionale des organisations de la société civile (Forum pour les éducatrices africaines, Girls Not Brides, Plan International, Save the Children International, Femmes et droit en Afrique et World Vision International) et les agences des Nations Unies (UNFPA, UNICEF et ONU Femmes).