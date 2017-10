Congo-Kinshasa: L'UNC de Kamerhe quitte le gouvernement - Coup dur pour le Premier ministre Bruno Tshibala

Vital Kamerhe et son parti, l'UNC, ont décidé de quitter la coalition gouvernementale. Dans la déclaration lue lundi à l'issue d'une réunion de sa direction politique, l'UNC justifie sa décision par l'incertitude qui plane sur la tenue d'élections à l'échéance fixée dans l'Accord du 31 décembre 2016.

Cette décision est le prélude au grand front pour l'alternance qui se met en place au sein de l'Opposition. A quelques jours de l'arrivée à Kinshasa de l'ambassadrice Haley Nikki, la défection de l'UNC annonce la reconfiguration de l'échiquier politique congolais.

Qu'on l'aime ou pas, Vital Kamerhe, président de l'Union pour la nationale congolaise (UNC) est un acteur politique très habile. Lorsqu'en 2016, il a décidé de rejoindre à la Cité de l'Union africaine le dialogue piloté par le Togolais Edem Kodjo, il a essuyé des critiques de tous genres. Certains l'ont qualifié de valet du président Kabila, jouant le jeu de la Majorité présidentielle pour déstabiliser l'Opposition.

Mais, l'homme est resté constant dans sa démarche jusqu'à la signature, le 18 octobre 2016, de l'accord issu du dialogue de la cité de l'UA. Puis vinrent les pourparlers directs du Centre interdiocésain placés sous la modération de la Cenco (Conférence épiscopale nationale du Congo). Là aussi, Vital Kamerhe n'a pas dérobé à la règle. Il a répondu présent à l'invitation des évêques jusqu'à signer l'accord politique, dit de la Saint-Sylvestre.

A tous ces rendez-vous, Vital Kamerhe a clamé haut et fort sa détermination à œuvrer pour une solution pacifique à la crise congolaise et donner la chance à la RDC de vivre la première alternance démocratique de son histoire. Malheureusement, face à sa bonne foi, la majorité au pouvoir l'a souvent déçu.

La rupture

C'est finalement hier lundi en début d'après-midi que le divorce entre l'UNC et la MP a été consacré. Dans une déclaration rendue publique lundi par la direction politique de l'UNC, Vital Kamerhe a confirmé ce qui se tramait depuis des jours, à savoir sa défection de la coalition gouvernementale. L'UNC motive sa décision de la plus belle des manières. Elle se sent indignée d'un côté, par « le retard et la certitude de la non-organisation des élections au 31 décembre 2017 », et de l'autre, par le fait que « la participation de l'UNC au gouvernement était de contribuer à l'organisation des élections dans le délai de l'Accord de la Saint-Sylvestre ».

Dans la même déclaration, Vital Kamerhe prend en compte « le fait qu'à ce jour, la Céni n'a toujours pas publié un calendrier électoral conforme à l'Accord de la Saint-Sylvestre ».

Comme conséquence logique de cette décision, la direction politique de l'UNC a acté « le retrait du délégué de l'UNC du gouvernement, en la personne de Monsieur Pierre Kangudia Mbayi, ministre d'Etat au Budget ». Sans se dédire de son combat politique, Vital Kamerhe rappelle que « l'UNC œuvrera toujours dans l'intérêt du peuple congolais ».

Dans la classe politique, les réactions vont dans tous les sens (lire en page 5). Si certains saluent cette décision courageuse de l'UNC, d'autres par contre y voient une manière subtile de se racheter après sa bourde politique de 2016 quand il avait accepté de donner une caution morale au dialogue de la cité de l'UA. Mais, le plus important est que Vital Kamerhe, se dit-on, s'est ressaisi à temps. Cela coïncide avec l'initiative récente de la constitution d'un front de l'Opposition pour l'alternance démocratique. Aussi des analyses voient-ils dans cette volte-face de l'UNC un pas important franchi dans ce sens.

Est-ce à dire que Vital Kamerhe a renoué avec l'aile dure de l'Opposition constituée autour de Félix Tshisekedi, président du Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement, et Moise Katumbi, candidat déclaré à la prochaine présidentielle ? C'est fort probable, susurre-t-on.

Le plus évident est que Vital Kamerhe a assené un coup fatal au gouvernement Tshibala. Il a en même temps désorienté les calculs de la MP qui, depuis le dialogue de la cité de l'UA, s'est appuyée sur Vital Kamerhe pour se refaire une certaine crédibilité après décembre 2016. Kamerhe parti, c'est toute la coalition gouvernementale qui est malmenée. Et en toute logique, tous les délégués de l'Opposition issus de l'accord du 18 octobre 2016 qui siègent au gouvernement Tshibala devraient tirer toutes les conséquences politiques de la décision de l'UNC.

Chef de file de l'Opposition au dialogue de la cité de l'UA, le départ de l'UNC du gouvernement rompt, dans une certaine mesure, le compromis politique du 18 octobre 2016. Par conséquent, il enlève toute légitimité à ceux qui siègent au gouvernement Tshibala en vertu de cet accord.

Au regard de la décision de l'UNC, on est obligé de revenir à la case départ. Alors que décembre 2017, échéance convenue pour les élections dans l'Accord du 31 décembre 2016, approche à grands pas, c'est toute l'architecture politique qui se trouve pratiquement bousculée. Quelle sera dès lors la réaction de la MP ? Dans ses rangs, les langues ne sont pas prêtes à se délier - en attendant certainement les directives de son bureau politique qui ne devait pas tarder à convoquer une réunion extraordinaire.

Tshibala, l'homme seul

Quoiqu'il en soit, quelque chose va bouger. Dans quel sens ? Difficile à dire pour l'instant. Toujours est-il que le départ de l'UNC du gouvernement ne sera pas sans conséquences politiques majeures. Le premier à en ressentir le contrecoup sera sans nul doute Bruno Tshibala, le Premier ministre.

En froid avec Joseph Olenghankoy, président du CNSA (Conseil national de suivi de l'Accord du 31 décembre) avec qui il a mené la fronde au sein du Rassemblement, Tshibala perd avec le départ de l'UNC du gouvernement un autre allié de taille, c'est-à-dire le chef de file de l'Opposition à l'accord du 18 octobre 2016. Que lui reste-t-il encore ? A cet instant, Tshibala est à la merci de la MP qui peut désormais en faire tout ce qu'il veut. Olenghankoy ne lui a-t-il pas rappelé qu'il est « manipulé » par la MP. Aujourd'hui, Bruno Tshibala est un homme seul, sans soutien évident derrière lui. Tous, jusqu'à Olenghankoy et maintenant Vital Kamerhe viennent de l'abandonner. En toute logique, il doit, à son tour, en tirer les conséquences sur le plan politique.

Mais, dans sa situation actuelle, on voit très mal Bruno Tshibala se détourner de la MP. Son degré de compromission est tel qu'il doit boire sa coupe jusqu'à la lie - attendant avec impatience son enterrement politique.

A tout prendre, le départ de l'UNC du gouvernement va créer un grand tsunami sur la scène politique. On ne le perçoit pas encore. Mais, il se forme à petits pas. Le front pour l'alternance démocratique qui se met en place au sein de l'Opposition en sera la résultante immédiate. Wait and see.