Congo-Kinshasa: Félix Tshisekedi - « Dès cet instant, nous ne considérons plus Joseph Kabila comme président »

Lubumbashi était en ébullition lundi avec l'arrivée dans la ville du président du Rassemblement, Félix Tshisekedi. A l'occasion, les forces de l'ordre étaient au rendez-vous pour empêcher la population à réserver un accueil chaleureux au chef de file de l'Opposition congolaise.

Félix Tshisekedi, président du Rassemblement des forces politiques et sociales acquises, est finalement arrivé hier lundi à Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga, dans une ambiance surrevoltée. C'est dans un aéroport de la Luano pris d'assaut par les forces de l'ordre et de sécurité que le président du Rassemblement a foulé le sol de la capitale cuprifère.

Pendant ce temps, à Lubumbashi et les principales artères menant à l'aéroport, la population s'est mobilisée pour accueillir le président du Rassemblement, bravant les menaces des forces de l'ordre.

C'est manu militari que Félix Tshisekedi a été conduit de l'aéroport jusqu'à la résidence de Kyungu wa Kumwanza, président du Rassemblement/Grand Katanga. Devant l'impasse politique, Félix Tshisekedi n'est pas allé par le dos de la cuillère.

« Nous leur avons donné une voie de sortie avec l'Accord du 31 décembre 2017, mais ils ont craché dessus. Nous sommes devenus intransigeants. Dès cet instant, nous ne considérons plus Joseph Kabila comme président. Nous préparons notre peuple à le mettre hors d'état de nuire », a dit Félix Tshisekedi au cours d'une conférence de presse animée à la résidence de Gabriel Kyungu, suivant les propos rapportés par Actualite.cd.

Il n'a pas manqué de commenter la déroute du processus électoral par le fait, a-t-il laissé déclarer, d'une mauvaise foi caractérisée de la Céni. « L'Accord s'arrête le 31 décembre 2017. La tripartite est une comédie et ne nous engage en rien. Le monde a vu à qui on a à faire avec Nangaa. Dans les 504 jours, ils vont encore créer d'autres choses dans le but de perturber le processus électoral », a renchéri Félix Tshisekedi.

Contacté par Jeune Afrique, Gabriel Kyungu, ancien président de l'assemblée provinciale de l'ex-Katanga,a raconté l'arrivée sous tension de Félix Tshisekedi à Lubumbashi : « Ils ne m'ont pas permis de me rendre à l'aéroport pour accueillir mon hôte, Félix Tshisekedi. Quatre jeeps bourrées de policiers et militaires lourdement armés m'ont intercepté et m'ont remmené sous escorte à mon domicile. Tout Lubumbashi est quadrillé, la ville est assiégée ! C'est inacceptable ! »

Selon lui, Félix Tshisekedi devrait s'exprimer dans la journée. « Des forces de l'ordre ont installé des tanks dans plusieurs endroits de la ville pour empêcher la manifestation de l'opposition. En conséquence, nous attendons Félix Tshisekedi chez moi, à Kipopo, dans le quartier du Golf (à Lubumbashi, NDLR) où il pourra s'adresser à la population », a ajouté le député provincial.

Au moins 28 opposants arrêtés

« L'ordre a été donné par la mairie de Lubumbashi de disperser tout attroupement de plus de cinq personnes », a déclaré le général Paulin Kyungu, chef de la police de la province du Haut-Katanga. La veille, ce dernier avait déjà annoncé à l'AFP l'arrestation de « 28 [activistes] détenus au cachot. Ils seront jugés selon la loi », a-t-il déclaré. « Ils insultaient le chef de l'État », a-t-il ajouté, précisant que les personnes interpellées sont des militants de l'Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS).

Une version contestée par le parti d'opposition. « 48 de nos militants ont été arrêtés. Nous exigeons leur libération sans condition », a, pour sa part, déclaré Dany Kabongo, président de la jeunesse de l'UDPS. Les policiers « ont fait irruption à notre siège, caillassé le bureau, passé à tabac nos militants », a-t-il ajouté, les accusant également d'avoir emporté une importante somme d'argent.

Les Nations unies ont appelé à leur « libération immédiate et inconditionnelle » par la voix de Maman Sidikou, chef de la Mission de l'ONU en RDC, dans un communiqué publié lundi. La Monusco « condamne » ces arrestations d'opposants survenues alors qu'ils participaient à une réunion privée au siège de l'UDPS.