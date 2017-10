Congo-Kinshasa: La MONUSCO et la Police congolaise conjuguent leurs efforts pour éradiquer le phénomène kidnapping au Nord-Kivu

A l'issue de cette journée de réflexion, les participants ont formulé des recommandations. Ils ont notamment, demandé que des rançons ne soient plus payées aux ravisseurs. Car, disent-ils, le paiement de rançon, rend cette activité criminelle plutôt lucrative et donc la perpétue. Il a été demandé à la population de collaborer avec la police pour le partage d'information et des renseignements.

Goma, le 21 octobre 2017 : La Police de la MONUSCO, UNPOL, a organisé un atelier de réflexion sur le phénomène du kidnapping, à l'intention d'une cinquantaine d'officiers de la Police Nationale Congolaise (PNC), de cadres administratifs locaux et des acteurs de la société civile. L'objet de l'atelier étant d'amener tous acteurs à travailler en synergie dans le cadre de la lutte contre ce phénomène qui a pris, ces dernières années, de l'ampleur à Goma et ses environs.

