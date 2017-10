Nigeria/Sénégal: Le groupe qualifié au Mondial 2002 est né au Nigeria

"Au cours de cette rencontre, on a su qu'une grande équipe était née en dépit de la frustration née du refus de l'arbitre de nous accorder la victoire en dépit d'un but valablement inscrit", est revenu l'ancien président de la FSF.

"Il ne manquait pas beaucoup à cette équipe qui avait été éliminée par le Nigeria en quart de finale de la CAN en 2000", s'est rappelé le président Sy, soulignant que l'arrivée de nouveaux talents et d'un nouveau technicien (Bruno Metus) a permis de tirer la quintessence de ce groupe.

Dakar — L'équipe nationale qualifiée à la Coupe du monde 2002 a commencé à se former à la CAN 2000 au Nigeria, a estimé l'ancien président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), El Hadj Malick Sy dit Souris se souvenant que "le noyau dur et la capacité de se transcender" ont été lancés depuis cette participation en phase finale de Coupe d'Afrique des nations.

