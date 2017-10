Tunisie: Des réformes de fond mais sans précipitation

L'Utica, dont les propositions auraient, affirme-t-elle, été rejetées, s'élève plus particulièrement contre la forme qu'a finalement prise ladite «contribution sociale solidaire», alors qu'un premier «accord avec l'Ugtt et le gouvernement», aurait prévu de la voir s'appliquer aux seules personnes physiques. Et pas aux entreprises.

Pour l'organisation patronale, la loi de finances 2018 en projet représente une continuation de la pénalisation de l'entreprise qui se trouve, encore une fois, «délestée de ses capacités de rebondissement et d'investissement». Ce alors qu'aussi bien le Plan quinquennal de développement 2016-2020 que le programme gouvernemental pour l'an prochain, attendent du privé qu'il sache relancer décisivement l'investissement et l'emploi. Aux côtés du gouvernement et avec lui, grâce aux projets PPP.

Cette «trop grande pression» sur le privé, invoquée par Wided Bouchamaoui, est violemment contrée par l'Ugtt et la gauche qui, avec quelques nuances, défendent avec force le pouvoir d'achat des pauvres et de la classe moyenne. C'est ainsi que Mongi Rahoui estime que l'augmentation des prix, du fait des nouvelles TVA, allait donner un nouveau coup de massue au pouvoir d'achat des Tunisiens et créer un surplus d'inflation.

Et le président de la commission parlementaire des Finances d'affirmer sa crainte de voir ces nouvelles atteintes au pouvoir d'achat représenter un «facteur d'explosion sociale !».

Rahoui rajoute qu'au vu de la situation délicate que traverse le pays, il serait inadéquat que l'on procède à une exonération totale de l'impôt sur les dividendes au profit des sociétés totalement exportatrices et qu'une telle mesure pourrait «approfondir le fossé entre classes sociales ». Mais c'est là, la preuve que la gauche maîtrise mal la nature de notre économie nationale et surévalue nos capacités propres en matière d'investissement.

Des propos diamétralement opposés aux vues de l'Utica, qui dévoilent la grande diversité d'approche que recèle la société tunisienne face à la sévère crise qui secoue toujours le pays, malgré le volontarisme du gouvernement d'union nationale et la relative meilleure tenue des divers indicateurs économiques.

Face à l'entêtement de la crise, les choix sont difficiles, parfois déchirants, et des sacrifices s'imposent, pas toujours convaincants ! Car le programme de relance nécessite de l'argent, beaucoup d'argent, que doit dénicher la loi de finances.

Les suggestions avancées par le patronat ont, certes, été examinées, certaines-mêmes profondément analysées. Comme la question de la «dégringolade des entreprises publiques» ou le goulot d'étranglement qu'impose le fonctionnement inadéquat de nos installations portuaires. Ou encore le caractère pléthorique de nos administrations publiques devenues un lieu de planque et de freinage de l'initiative. Mais si, bien conscient de cela, le gouvernement a déjà démarré un programme stratégique de départs prématurés à la retraite, il ne se hasardera jamais, par pondération et responsabilité, à jeter massivement des Tunisiens à la rue.