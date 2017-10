Tunisie: L'importance du dialogue social

La Tunisie, pionnière du dialogue social dans le monde arabe

« La Tunisie est un pays pionnier de l'institutionnalisation du dialogue social. Nous sommes les premiers à promouvoir les libertés syndicales ainsi que le libre débat. Ces atouts dont la Tunisie dispose permettent d'ouvrir, en toute franchise et liberté, le débat sur les répercussions des changements technologiques et énergétiques sur le monde du travail et les relations qui le régissent», a précisé le ministre Mohamed Trabelsi dans une déclaration à La Presse.

Il a affirmé que le Conseil national du dialogue social sera parmi les instances, qui exhortent à approfondir le débat sur l'impact de la nouvelle révolution technologique sur la mutation du travail et de l'employabilité. « Le travail ne périclitera jamais. Il est une valeur propre du genre humain. Toutefois, il faut s'adapter à ces changements et renforcer le dialogue social et garantir sa pérennité. » a-t-il affirmé.

Pour sa part, le président du Centre arabe pour l'administration du travail et l'emploi de Tunis, Abdellatif Abid, a salué les efforts fournis par le CAT, dans le renforcement de la coopération entre les pays arabes dans le secteur économique, notamment en matière de travail. Il a expliqué qu'en dépit des conflits qui existent, actuellement dans plusieurs pays arabes, la préservation de la paix sociale demeure une priorité. La promotion des relations entre les trois parties de la production est la clé de voûte de la durabilité du développement.

« Instaurer le dialogue social entre les trois parties à la production et réinventer de nouveaux cadres législatifs qui garantissent le développement sur le plan économique et social, sont nécessaires pour la création d'un climat favorable à l'investissement », a précisé Fayez Metiri, le directeur général de l'OAT.

Les activités du séminaire continueront les 24 et 25 octobre.