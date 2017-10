Cameroun: Coupe du Cameroun de Basketball - Beac et Fap flamboyants

Les deux formations ont remporté les finales en messieurs et dames dimanche dernier au Palais polyvalent des sports de Yaoundé.

Décisif dans le money time, le meneur s'est mué en sauveur. Le contexte nous renvoie à la prolongation de la finale sénior homme de la coupe du Cameroun de basketball, dimanche au Palais des sports de Yaoundé. Il reste moins d'une minute à jouer et le marquoir affiche 75 partout entre Beac de Yaoundé et Nzui Manto de Bangangté. Les « argentiers » ont la possession de la balle. En toute sobriété, Hans Ntamack se débarrasse de son cerbère d'une redoutable feinte. Dans un shoot extérieur au-delà de la ligne des trois points, il fait mouche : la panthère (traduction française de Nzui Manto, ndlr) est domptée (7875) et Beac s'adjuge le doublé coupechampionnat.

Un dénouement heureux bâti au terme d'un duel serré et particulièrement haché. Un engagement parfois critique des différents acteurs symbolisé par cette arcade sourcilière ouverte de la fine gâchette Christian Ayangma de Beac de Yaoundé. Au-delà l'extrême démonstration de virilité, le spectacle a été agrémenté par la prolongation arrachée sur le fil du quatrième quart-temps par l'équipe de l'ouest. Les 18 points inscrits par Etienne Tametong n'y sont guère étrangers. En face, Beac a pu compter sur sa force mentale, son jeu collectif facilitant les situations de tirs et le show de ses internationaux. Particulièrement l'adresse de son capitaine, MVP de la finale, Cedric Essome (17 points) et l'activité de Kevin Ngwesse dans la bouteille.

Chez les dames, Fap du Cameroun a globalement maîtrisé son sujet face à une méconnaissable équipe d'Apejes de Mfou, toute récente championne du Cameroun. Victorieuse sur le score de 59-48, les femmes béret et en treillis ont annihilé toute tentative d'irrespect de Majolie Lonteu et Cie. L'efficace jeu d'écran de Clémence Nga Yomba et le jeu très athlétique développé auront eu l'effet escompté. « Nous les avons vaincu sur le plan tactique et sur le plan mental. Les filles d'Apejes sont venues avec ce confort de nous avoir battus à quatre reprises durant la saison », analyse Clemence Nga Yomba, pivot MVP de Fap du Cameroun. Revanchardes, les filles du coach Guy Moudio sauvent une saison marquée par la fabuleuse irruption de leur adversaire du soir dans la hiérarchie du basketball féminin.

Résultats de la coupe du Cameroun de basketball 2017

Finale sénior

Messieurs

Beac de Yaoundé - Nzui Manto de Bangangté 78-75

Dames

Fap du Cameroun - apejes de Mfou 59-48 Finale junior

Garçons

Alph Basketball - As Keep 100-58

Filles

As Keep - Ngaoundéré Basketball

Club Filles 53-39