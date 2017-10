Cameroun: Fc Yaoundé II Formation - Le temps de la célébration

L'artiste a embarqué le public de Douala samedi pour un « Get On Board » Tour en haute… Plus »

Une disposition conforme au règlement de la Lpfc qui impose aux clubs, notamment ceux de MTN Elite One, le passage du statut d'association à société anonyme à objet sportif. Alors que le cœur est aux réjouissances, Luc Assamba a déjà une idée de l'objectif de son club en Elite One. «Au-delà du maintien, nous comptons nous classer parmi les trois premiers du championnat, à l'issue de la saison prochaine. Désormais, notre équipe ambitionne de jouer les premiers rôles, au sein de la division d'élite», poursuit-il.

Deux distinctions individuelles ont aussi été remises au club, qui compte dans ses rangs le meilleur entraîneur de la Mtn Elite Two : Atangana Ngandi et le meilleur espoir : Jean Bosco Ngamgombi. Devant un parterre d'invités au premier rang desquels le délégué du gouvernement auprès de la Communauté urbaine Yaoundé (Cuy), Gilbert Tsimi Evouna, le président du conseil d'administration, Luc Assamba, a annoncé que l'équipe sera rebaptisée «Yaoundé II Football Club Société Anonyme à Objet sportif » en abrégé « Yafoot Saos ».

Jour de fête au Cercle municipal de Yaoundé ce vendredi 20 octobre 2017. La célébration du sacre de Fc Yaoundé II-Formation comme Champion de la Mtn Elite Two est à l'ordre du jour. Surtout qu'au-delà de la présentation de ce trophée le 13 octobre dernier à Douala lors des Awards de la Ligue de football professionnel du Cameroun (LPFC), le club du Centre savoure son accession en Mtn Elite One.

Copyright © 2017 Cameroon Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.