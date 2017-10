Afrique: Le Cameroun bat le Maroc

Leur deuxième rencontre de poule contre le Nigeria, demain soir, permettra de voir un peu plus clair sur le potentiel de cette équipe. On est fixé sur sa force psychologique puisqu'elle est revenue au score pour finalement gagner la rencontre d'hier soir. Une entame de compétition qui permettra au groupe d'envisager sereinement la suite. Ce qui est déjà un avantage.

En s'imposant par 25 à 23, ils reviennent à égalité et la rencontre est relancée. Le six majeur de Blaise Re-Niof Mayam est notamment composé d'Ivan Arthur Kody Bitja, Ahmed Mbutngam Awal, Jean Pierre Ndongo, Alain Fossi Kamto, Sem Dolegombai et Herman Marie Engala. C'est d'ailleurs ce groupe qui commence les différentes parties. Une fois le deuxième set gagné, les deux derniers seront aussi favorables au Cameroun. On constate donc que le stage bloqué de Maribor en Slovénie n'était pas une balade de santé. Le groupe a ainsi pu améliorer son jeu, sa tactique et surtout sa cohésion.

Copyright © 2017 Cameroon Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.