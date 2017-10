Tunisie: Les illusions perdues...

La Tunisie affronte le mali en novembre pour le compte de la sixième et dernière journée des… Plus »

Par moments, on a du mal à comprendre les attitudes des entraîneurs, particulièrement lors des grands matches. Alors qu'on est censé ne pas changer une équipe qui gagne, le technicien étoilé a opéré trois changements par rapport au match aller. Boughattas, Lahmar et Acosta ont pris la place de Konaté, Msakni et Maraï pour le résultat qu'on sait.

En tout cas, il a intérêt à se remettre en question. Car pour un gardien de but, avoir 33 ans ce n'est pas encore l'âge de prendre sa retraite. Au contraire, c'est l'âge de maturité où un gardien de but est censé être au summum de sa carrière, car appuyé par le poids de l'expérience.

A 33 ans, le portier étoilé n'arrivait plus, depuis quelque temps déjà, à suivre le rythme des grands matches, aussi bien avec son club qu'en équipe nationale. Une baisse de forme manifeste au vu du nombre de buts qu'il a encaissés, notamment devant Al Ahly : 7 buts en tout si on compte le match aller. Trop de buts encaissés pour le premier gardien du pays.

A chaque fois qu'il encaissait un but, le premier gardien de l'Etoile et de l'équipe nationale paraissait perplexe, donnant l'impression qu'il ne comprenait pas vraiment grand-chose à ce qui se passait autour de lui.

Les observateurs les plus avertis étaient persuadés de la difficulté de la tâche de Hamza Lahmar et ses camarades au match retour, mais personne ne s'attendait à ce que l'Etoile du Sahel soit humiliée de la sorte.

