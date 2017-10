Afrique de l'Ouest: CEDEAO - Nouveau round de discussions autour du projet de monnaie unique

Si rien n'est fait d'ici là, les boulangers envisagent de ne pas fabriquer de pain les 1er et 2 novembre… Plus »

Mais d'autres défis subsistent encore comme le confirme récemment le président de la CEDEAO, Marcel de Souza, qui plaide pour la création de la monnaie commune ouest-africaine sans « précipitation ». Selon le président de la Commission, pour la mise en place d'une politique budgétaire, monétaire et d'endettement coordonnée en Afrique de l'ouest, nécessaire pour une monnaie unique, « il va falloir encore attendre 7 à 10 ans pour rendre effective cette monnaie ». Et dire que la réalisation de ce projet était prévue en 2020

De plus, ce vieux projet lancé en 2000 et maintes fois repoussé à cause des « divergences internes » à la communauté qui promeut cependant la coopération économique et politique des Etats membres qui la composent, il bute encore sur de nombreux obstacles, notamment la pluralité des monnaies au sein de la communauté. Il faut compter dans cet espace couvrant quinze pays, neufs monnaies. Si le Franc CFA, est la monnaie la plus utilisée par les pays membres de la CEDEAO, d'autres monnaies comme le cédi du Ghana, le dalasi de la Gambie, le dollar libérien ou encore le naira du Nigéria, restent encore des monnaies nationales en vigueur.

Ce groupe de travail, selon l'agence Xinhua, rassemble entre autres, les ministres des Finances des Etats concernés, les gouverneurs des banques centrales des huit pays de la Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) et des sept autres pays de la deuxième zone monétaire de l'espace ouest-africain, les présidents de la CEDEAO et de l'Union monétaire des Etats de l'Afrique de l'ouest (UEMOA).

