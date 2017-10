Egypte: L'Egypte engrange 355 millions de dollars pour son méga-complexe solaire

L'Egypte vient de décrocher un financement de 355 millions de dollars de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD).

Une enveloppe qui sera allouée à la construction d'unités de production d'énergie renouvelable d'une capacité de 300 MW qui sera confiée au développeur norvégien Scatec Solar.

Ce projet est constitué de six centrales solaires de 50 MW chacune qui seront déployées dans la complexe de Benban en Haute-Egypte. Un site que Le Caire compte transformer en la plus grande installation solaire du continent, avec une capacité totale prévue de 1,8 GW. En plus de la BERD, ce projet a suscité l'intérêt du Fonds vert pour le climat (GCF), la Banque islamique de développement (BID), la Société islamique pour le développement du secteur privé (ICD) ou encore la Banque de développement néerlandaise FMO.

La BERD a la manœuvre

Sur l'ensemble des 355 millions de dollars, la BERD a débloqué une enveloppe de 235 millions de dollars dont 48 millions sont issus du GCF et 72 millions de dollars proviennent de FMO. S'y ajoutent, une contribution de 75 millions de dollars de la BID ou encore 25 millions de dollars débloqués par ICD en faveur de ce projet solaire. La BERD avait pour rappel annoncé son intention de financer à hauteur de 500 millions de dollars, pas moins de 16 projets égyptiens d'énergie renouvelable d'une capacité de production combinée de 750 MW.

Le management de la BERD s'est félicité dans un communiqué de « soutenir le plus important portefeuille solaire du système tarifaire d'alimentation en Egypte et de travailler à nouveau avec Scatec Solar ». Pour la banque européenne, ce projet lui a également permis d'initier la coopération avec le Green Climate Fund. Le gouvernement égyptien a de son côté misé sur l'énergie solaire pour développer une électricité « propre et bon marché » susceptible de stimuler le développement économique du pays.