Sénégal: Revue annuelle 2017 - Le Sénégal et l'Uemoa font le point sur les réformes et projets

Le ministère de l'Économie, des Finances et du Plan et l'Uemoa ont procédé, hier, à la revue annuelle des réformes, projets, politiques et programmes en cours au Sénégal.

Après une pause en 2016, la revue annuelle des réformes, politiques, projets et programmes communautaires entre le Sénégal et l'Uemoa a repris ses droits. Instauré par la Conférence des chefs d'État en 2013, cet exercice vise, chaque année, à faire le point sur l'application des réformes adoptées par les instances compétentes de l'Union et sur l'exécution des programmes et projets que l'institution sous-régionale est en train de mettre en œuvre au Sénégal. Les travaux de cette revue annuelle, qui en est à sa troisième édition, se sont ouverts, hier, à Dakar en présence du Coordonnateur de la Cellule de suivi de l'intégration à la Direction de la planification et des politiques économiques, Moustapha Ngom, et du Représentant-résident de la Commission de l'Uemoa, Dossolo Diarra.

Le représentant de l'Union a rappelé que le report de l'édition de 2016 obéissait à un souci d'apporter des éléments d'amélioration et de pérennisation de l'exercice. Cela a permis, selon lui, d'échanger sur les nouveaux critères et les nouvelles grilles de notation à expérimenter dans la revue de 2017. « La pause d'une année a permis à la commission de l'Uemoa d'améliorer, de manière subséquente, la méthodologie d'organisation des revues. L'objectif visé est d'évaluer la performance des États dans l'application des réformes communautaires, de relever les résultats atteints et les difficultés auxquelles les États membres sont confrontés afin que des solutions idoines soient apportées dans le but d'améliorer la compétitivité de nos économies et leur potentiel de croissance économique », a déclaré Dossolo Diarra.

Une centaine de réformes, projets, politiques et programmes allant des finances publiques aux politiques sectorielles comme l'agriculture, la pêche, les mines, le commerce etc., sont concernés par cette revue annuelle. A en croire Moustapha Ngom, « notre pays est bien avancé dans la mise en œuvre de ces réformes » comme l'avait déjà souligné les revues de 2014 et de 2015. « Ces deux évaluations avaient montré que le Sénégal avait un taux de transposition et d'application très satisfaisant par rapport aux autres États membres. Nous sommes dans cette même dynamique pour cette présente revue. Dans les finances publiques, les choses se passent bien, de même que sur les marchés publics. Dans le domaine sectoriel, on a quelques difficultés, par exemple, dans le secteur des transports et de la santé. Mais grosso modo, un travail satisfaisant a été fait », a-t-il déclaré.

Il a fait savoir que l'une des grandes nouveautés de cette présente revue, outre l'examen de la mise en œuvre des engagements pris lors des revues précédentes, c'est qu'elle se penchera sur l'évaluation de la mise en œuvre du Pacte de convergence notamment le respect des critères de convergence fixés. Ces travaux de trois jours seront sanctionnés par un mémorandum qui sera soumis à l'examen de la Conférence des ministres en présence du président de la Commission de l'Uemoa. Les conclusions seront portées à l'attention du Premier ministre qui supervise la revue et devant les chefs d'État et de gouvernement.