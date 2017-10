Sénégal: Traditionnelle déclaration du Khalife général de Touba - Le sens et les bienfaits du grand Magal expliqués aux fidèles

Si rien n'est fait d'ici là, les boulangers envisagent de ne pas fabriquer de pain les 1er et 2 novembre… Plus »

Il a également insisté sur l'importance du récital du Coran le jour du Magal, réitérant cette recommandation traditionnelle. Il a demandé aux fidèles de lire 3 fois le Saint Coran du 1er Safar à la fin du mois de Safar. Le Magal de Touba sera célébré, cette année, le mercredi 18 Safar 1439, selon le calendrier hégirien, qui correspond à la date du 08 novembre 2017 sur le calendrier grégorien. Enfin, il a prié les fidèles à venir célébrer le grand Magal et à aire leur ziarra dans la paix et sous la protection du Tout-Puissant.

Serigne Sidy Mokhtar Mbacké est également revenu sur l'œuvre de ses prédécesseurs comme Serigne Mouhamadou Moustapha Mbacké, sous le magistère de qui les gens célébraient le Magal chez eux. C'est le premier khalife de Serigne Touba qui a alors ramené la célébration du Magal à Touba afin qu'elle soit une occasion de retrouvailles et de ziarra pour les disciples et musulmans. « C'est cela qui a permis, aujourd'hui, au grand Magal d'avoir sa stature », a expliqué Serigne Cheikh Sidy Mokhtar.

Le porte-parole du khalife général a d'emblée prié pour qu'Allah (Swt) accorde au khalife général, Cheikh Sidy Mokhtar Mbacké, une « bonne santé et une longue vie afin qu'il œuvre davantage pour l'Islam et Serigne Touba et qu'il mène à terme les chantiers ébauchés ». Revenant sur l'évènement, le Khalife général, par la voix de Serigne Bassirou, a rappelé que le 18 Safar est « grand jour » puisque c'est « le jour qui a vu Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké, Khadim Rassoul, partir œuvrer pour le Tout-Puissant ».

