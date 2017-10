Egypte: Opération coup de poing de RSF devant l'Obélisque à Paris - "Sauvons les journalistes égyptiens"

Internet, qui était le dernier espace de liberté d'information, est désormais largement censuré : plus de 400 sites, dont des dizaines de sites d'information, tels que Mada Masr ou encore Masr al Arabia et Al Bedaiah, ont été bloqués cette année, sans aucune raison officielle. Le site de RSF, comme celui d'autres ONG, est d'ailleurs bloqué depuis cet été.

Seize journalistes sont actuellement en prison, certains sont toujours dans l'attente d'un verdict dans des procès fleuves, sans cesse reportés, d'autres sont victimes de mauvais traitement. Tous ont été incarcérés alors qu'ils ne faisaient que leur travail. Les médias traditionnels privés se font quant à eux racheter par des hommes puissants proches du pouvoir. Plus récemment, certains médias privés, tels que l'anglophone Daily News Egypt et l'arabophone économique Borsa sont également passés sous l'administration d'un média gouvernemental.

" L'Egypte est l'une des plus grandes prisons du monde pour les journalistes, déclare Christophe Deloire, secrétaire général de l'organisation. Le président Sissi étouffe les voix indépendantes, enferme ceux qui osent s'affranchir de la ligne officielle. Sissi momifie les journalistes en leur imposant des bandeaux sur les yeux, la bouche, les mains, afin de les empêcher de faire leur travail d'information. Nous profitons de sa visite à Paris pour dénoncer cette répression brutale et lancer un appel à la France afin qu'elle ne ferme pas les yeux sur les nombreuses violations commises par le régime égyptien."

L'organisation avait choisi ce monument emblématique de Paris, proche de l'Elysée et de l'Assemblée nationale, symbole de la grandeur de l'Egypte, pour dénoncer la répression brutale des autorités égyptiennes et soutenir les journalistes indépendants victimes de cette répression.

