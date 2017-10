Tunisie: Des joueurs si moyens, si brouillons !

Ben Mustapha, Miniaoui, Oueslati...

On prend pour le match d'avant-hier le cas des deux Algériens Belkhither et Chenihi. Un axe droit d'une médiocrité incroyable ! Belkhither, joueur léger qui n'a aucun physique de latéral droit, est le premier responsable des trois buts des Sud-Africains : il rate un duel aérien avec Grobler, il regarde l'action de jeu et déjoue le hors-jeu quand ses équipiers avancent. C'est incroyable comme erreur de placement défensif pour ce joueur qui, en sélection de son pays, a été remplacé à la mi-temps après avoir commis une erreur contre le Zimbabwe.

Pour Chenihi, il avait l'occasion d'égaliser à 1-1 quand il était dans les seize mètres dans un duel à deux contre deux, mais il décide de passer en retrait et le contre amène le deuxième but (à l'aller, il était face à face avec le gardien, mais tombe tout seul et rate le K.-O.). Comment voulez-vous gagner un titre continental avec un niveau aussi faible de joueurs étrangers ? Et pour ne pas vous cacher la vérité, Belkhither et Chenihi étaient toujours imposés à tous les entraîneurs par Slim Riahi qui les a recrutés lui-même. Une équipe qui perd les services de Ben Mustapha, gardien très fort, Ghandri, milieu athlétique, Miniaoui, sauveur du CA au tour des groupes, et Oueslati, joueur de cran et de vitesse, pour compter sur d'autres beaucoup moins doués, est une équipe vouée à l'échec.

Les grands joueurs font les grands entraîneurs, et les grands dirigeants font les deux. Appliquez cette règle au CA et vous comprendrez tout ! Le plus difficile sera de gérer un championnat long et des équipes du même niveau avec des joueurs pareils. Pendant ce temps, le président du CA n'aura pas le temps et peut-être l'argent pour construire une nouvelle équipe. Ce n'est plus le temps des Chaïbi, Attouga, Belghith, Jedidi, Khouini, Abderrahmane, Bach Hamba, Bayari, Kamel, Abdelli, Magharia, Sellimi, Rouissi, Zitouni, Limam, Sdiri, Dhaouadi, Ouertani, Mouihbi, ou Belaid, Nater et Djabou, entre autres, pour le public du CA on vit le temps de la médiocrité.