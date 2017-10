Tunisie: L'aventure continue

Les inscriptions pour la 3e session du Festival international du film arabe de Gabès, qui aura lieu du 20 au 26 avril 2018, sont ouvertes.

Selon le comité directeur du festival, les inscriptions aux différentes compétitions officielles se poursuivront jusqu'au 10 janvier prochain. Les personnes qui désirent enregistrer leur participation peuvent s'inscrire sur le site officiel du festival www.fifagtn.com, indiquent les organisateurs.

Pour l'édition 2018, deux nouvelles sections sont annoncées. Il s'agit de la compétition des films réalisés par des étudiants inscrits dans les écoles de cinéma du monde arabe et celle des scenarii, destinée aux étudiants inscrits en deuxième année et plus.

Lors des deux précédentes sessions, le festival ne comptait que deux compétitions officielles : les longs métrages et les courts métrages.

D'après les organisateurs, la 3e session, qui devait se dérouler du 29 septembre au 5 octobre, a été reportée au mois d'avril prochain en raison du calendrier très chargé des festivals arabes et après concertation avec les professionnels et des acteurs du paysage cinématographique tunisien et arabe.

Le Festival international du film arabe de Gabès a été créé en 2015 à l'initiative de l'Association Joussour de Gabès. Les récompenses attribuées aux œuvres primées sont l'Oasis d'or, l'Oasis d'argent et l'Oasis de bronze.