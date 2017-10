Tunisie: Marco Simone - «Je reste au Club Africain!»

La Tunisie affronte le mali en novembre pour le compte de la sixième et dernière journée des… Plus »

Attendons voir maintenant comment réagiront les dirigeants clubistes, quelque peu dans l'impasse entre des supporters furieux qui demandent des changements à la tête de la direction technique et un entraîneur qu'ils ne peuvent pas limoger, au risque d'être lourdement sanctionnés par la suite par la Fifa ! D'autre part, le responsable de la section football, Ridha Dridi a été victime d'un malaise au cours du match et a été transporté à l'hôpital de Ben Arous où il a subi les examens nécessaires qui n'ont rien révélé de grave. A la fin de la rencontre, le bus du Club Africain a été saccagé par plusieurs supporters, mécontents du résultat !

Le Club Africain est tombé face à une formation qui lui était supérieure, voilà tout!». Et à l'ex-attaquant de l'AS Monaco de parler de son avenir au CA par la suite : «Je suis là pour un projet. Ce n'est pas une élimination qui doit tout remettre en cause. Je reste au Club Africain».

Le coach italien du Club Afrcain, Marco Simone, n'a pas l'intention de jeter l'éponge, et ce, en dépit des déboires et des ratés que cumulent son équipe. Interrogé en marge du choc face à Supersport, le Lombard s'est fendu d'une déclaration le moins que l'on puisse dire surprenante : «Mes joueurs n'ont pas été aussi mauvais que ça, mais ils ont mal entamé la rencontre, ce qui les a obligés à courir derrière le score. Je pense avoir jusque-là rempli ma part du contrat en atteignant la demi-finale de la Coupe de la Confédération (sic !).

