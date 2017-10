Tunisie: Une enveloppe de 50 MD pour le Foprodex

Il s'agit aussi d'encourager les entreprises à bien se positionner sur le marché international. Une infrastructure de base moderne sera, d'ailleurs, étendue dans les différentes régions pour contribuer à atteindre les objectifs fixés.

Des dispositions ont été prises pour faciliter le travail des exportateurs, à commencer par une augmentation du budget du Fonds de promotion des exportations (Foprodex) qui fournit son appui aux sociétés exportatrices.

Exonération des dividendes

Ainsi, une enveloppe de 50 MD sera allouée audit Fonds. La déduction des dividendes des sociétés totalement exportatrices passera de 5% à 0%. L'Etat compte appuyer tous les secteurs exportateurs et notamment le tourisme, l'agriculture, les mines et les phosphates et les services sans compter les projets financés dans le cadre du programme gouvernemental visant la promotion de l'économie.

Les exportations tunisiennes peuvent connaître une envolée au cours de l'année prochaine d'autant plus que plusieurs marchés ne sont pas encore exploités à fond. Les exportateurs sont appelés à prospecter les marchés traditionnels et nouveaux pour tirer profit des opportunités offertes et augmenter ainsi leurs chiffres d'affaires à l'exportation. La participation aux missions d'affaires organisées de temps à autre par les structures d'appui et les chambres de commerce et d'industrie constituent une occasion propice pour contacter directement les professionnels étrangers et conclure avec eux des contrats de vente. La participation aux salons et foires internationaux a également son impact positif sur la stimulation des exportations.

Par ailleurs, au volet social, la TVA sera augmentée de 1% en assurant un meilleur recouvrement. Cette disposition ne concerne pas les secteurs vitaux et de base comme ceux du transport, de l'enseignement, de la formation professionnelle de base, les services sanitaires et médicaux ainsi que les médicaments fabriqués localement, les services environnementaux et les équipements de maîtrise de l'énergie. Une contribution sociale solidaire de 1% sera instituée et exigée des personnes physiques et les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés, et ce, pour équilibrer les ressources financières des caisses sociales et pérenniser les pensions servies aux retraités.