Ghana/Tunisie: Tunisie-Ghana - Prendre le taureau par les cornes

L'équipe de Tunisie devrait tout à l'heure savoir se tirer d'affaire. Cela passera inévitablement par certaines conditions. Des manœuvres bien ponctuées, une bonne tenue défensive, un contre vigilant et efficace et la concentration nécessaire.

Les Ghanéens ont parfaitement entamé la CAN de cette année en damant le pion au Kényans sans la moindre fausse note. Un résultat qui paraît surprenant et inconcevable chez certains observateurs et techniciens compte tenu de la valeur confirmée du Kenya qui retrouve la CAN pour la septième fois.

Tunisie et Ghana s'étaient rencontrés une seule fois à l'occasion de la CAN du Caire en 1999. Notre équipe s'était largement imposée, trois sets à zéro.

