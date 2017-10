Tunisie: «L'heure est venue pour sévir»...

La Tunisie affronte le mali en novembre pour le compte de la sixième et dernière journée des… Plus »

Il y a eu une étude dans «Match-fixing en sport» qui rappelle et montre que le contexte juridique est avant tout favorable au développement du phénomène : l'approche systématique et coordonnée des programmes de prévention développés par les autorités sportives est inexistante, de même que l'absence d'homogénéité dans les dispositions pénales tunisiennes.

Conscients de l'enjeu majeur que représente la manipulation des rencontres sportives et la nécessité de préserver l'intégrité du sport, la FTF, la tutelle et le ministère de l'Intérieur doivent se mobiliser face à l'urgence de la situation. Néanmoins, malgré un constat et une situation alarmante, la FTF et de la tutelle n'ont pas pris des mesures en vue de soutenir les organisations sportives pour combattre la corruption, qui pollue véritablement aujourd'hui le football tunisien.

Copyright © 2017 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.