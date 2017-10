Congo-Kinshasa: Fièvre de Marburg - La RDC renforce la surveillance sanitaire

Au niveau de l'aéroport international de N'djili, les mesures sanitaires seront aussi renforcées et même dans les différents points d'entrée de la zone concernée, notamment à Aru, Mahagi, Ariwara, Vis-à-vis, Pabiri, Kengezi Base, Karombo, Awasi. L'aéroport de Goma, au Nord Kivu, est aussi sous surveillance. Il est vrai que le risque d'importation des cas en République Démocratique du Congo (RDC) est faible. Toutefois, la probabilité d'une importation n'est pas exclue en raison des échanges économiques et des mouvements de populations entre les deux pays.

Le ministre de la Santé publique, le Dr Oly Ilunga Kalenga, a présidé une réunion d'urgence avec la direction de lutte contre la maladie, le Programme national de l'hygiène aux frontières, l'Organisation mondiale de la santé et le CDC. La rencontre avait pour but de peaufiner des stratégies qui s'imposent en vue de sécuriser la santé de la population congolaise face à l'épidémie qui s'est déclarée en Ouganda.

