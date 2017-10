Congo-Kinshasa: Baisse de l'épidémie de choléra en RDC

Pour organiser la riposte, plusieurs actions ont été mises en œuvre, notamment l'identification très précoce des sources de contamination, en agissant à ce lieu pour empêcher la population de se faire contaminer. Il y a aussi le transport rapide des personnes des lieux contaminés vers les lieux de prise en charge. Didier Bompangue a, par ailleurs, indiqué que des actions additionnelles pour apporter encore plus de résultats dans la lutte contre le choléra ont été exécutées, telles que la vaccination dans les zones de santé où l'accès à l'eau potable est très difficile et dans les zones de santé très enclavées.

Selon le directeur du Programme national d'élimination du choléra et des maladies diarrhéiques (Pnchol), Didier Bompangue, le choléra est actuellement maîtrisée. « Nous sommes actuellement à une phase où l'épidémie est totalement maîtrisée. Ça fait deux semaines consécutives de baisse continue de cas de choléra. Et à la 41e semaine, il a été rapporté environ mille sept cents cas et vingt décès. Alors qu'il y a deux semaines, on était dans des barres de deux mille cinq cents cas rapportés par semaine. C'est une très bonne nouvelle », a-t-il dit.

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.