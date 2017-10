Congo-Brazzaville: Téléphonie mobile - La clientèle agacée par des « bipages fantômes »

De nombreux abonnés à la communication cellulaire au Congo s'indignent ces derniers temps des appels fantaisistes et récurrents venant pour la plupart des numéros portant le préfixe + 371.

Les plaintes fusent de partout et sont émises pratiquement par des clients de tous les réseaux de la téléphonie mobile installés dans le pays. Des appels venant de l'extérieur, disons mieux des bips, sont devenus monnaie courante. S'il faut tenir compte du préfixe qui accompagne les numéros qui émettent ces appels, ils proviendraient de la Léttonie, l'un des trois pays baltes. Ces appels sont lancés aveuglement, semble-t-il volontairement via des systèmes automatisés qui émettent le plus grand nombre d'appels possibles visant des rentrées financières conséquentes. Ces numéros parviendraient à biper, dans un laps de temps, quatre à six personnes.

De l'avis des spécialistes en la matière, ces appels seraient des essais d'une organisation des mafieux d'un réseau basé au niveau national, voire international. Lorsque cette organisation est installée dans l'une des agglomérations du pays, apprend-on, elle doit jouer constamment ce jeu pour répertorier les abonnés des sociétés de téléphonie mobile qui se laisseraient facilement prendre. « C'est une vraie intrusion cellulaire, nous interpellons les sociétés de téléphonie mobile à pouvoir démanteler ces réseaux. Elles peuvent, avec les méthodes qui sont les leurs, localiser géographiquement ces pseudo appels qui nous embêtent », a indiqué avec indignation un abonné vivant à Pointe-Noire.

Le constat est que ces numéros douteux et nuisibles changent le plus souvent les deux derniers chiffres, a signifié un autre usager qui a cité quelques uns, notamment les +37120951163, +37120951169, +37124951164, +37168918095, +37120952270. « Nous nous demandons si les sociétés de téléphonie mobile ne sont pas informées de ces désagréments qui sont constamment causés à leurs clients », s'est plaint un autre abonné. Cette pratique qui tend à devenir de plus en plus courante soulève la question de la gestion et du contrôle des lignes téléphoniques. Les clients des sociétés de téléphonie mobile ayant déjà été identifiés et codifiés dans des logiciels des différents services desdites sociétés, comment n'arrive-t-on pas à lancer une campagne de démantèlement de ces pirates ?

Ajoutons qu'en plus de ces numéros semble-t-il en provenance de l'étranger, il y en a d'autres aux codes et préfixes nationaux qui « bouffent » de temps en temps des crédits des paisibles citoyens par des bips fantaisistes. En cas de rappel, l'on s'entend dire par le correspondant inconnu des choses farfelues telles : « Grand-frère, peux-tu me rappeler, j'ai de la marchandise à vendre, je souhaite que l'on se retrouve à tel endroit pour discuter des modalités », etc. Des appels trompeurs venant ni plus ni moins que de vrais escrocs.