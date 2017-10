Congo-Brazzaville: BDEAC - Les cadres sensibilisés aux outils de l'économie verte

Un atelier de formation, organisé du 17 au 19 octobre à Brazzaville, a permis aux participants de s'approprier les interactions des Objectifs de développement durable (ODD)/Climat.

Le séminaire a été animé par l'Institut de la francophonie pour le développement durable (IFDD). Les cadres de la Banque de développement des Etats de l'Afrique centrale (BDEAC) en ont profité pour mieux s'approprier les outils techniques pour la mise en œuvre du Plan stratégique 2017-2022 de leur institution. Le 5e objectif opérationnel de ce plan étant dédié à la problématique de l'Economie verte.

« Au regard de ses missions, ses centres d'intérêt et surtout des enjeux et potentialités géostratégiques de ses pays membres par rapport aux accords internationaux du développement durable et des changements climatiques, la banque est au cœur de la mise en œuvre des ODD ainsi que d'autres accords internationaux », a déclaré le président de la BDEAC, Fortunato Ofa Mbo Nchama, clôturant les travaux dudit atelier sanctionnés par la remise des certificats de fin de formation aux participants.

Fortunato Ofa Mbo Nchama a, par la même occasion, exprimé le souhait de renforcer les relations avec l'Organisation internationale de la francophonie afin d'aider les pays membres à bénéficier des financements visant à améliorer leur résilience face aux changements climatiques et, permettre la diversification de leur économie et contribuer ainsi à l'amélioration des conditions de vie des populations.

Intervenant pour sa part, le directeur de l'IFDD, Jean Pierre Ndoutoum, a reconnu que cette rencontre a permis le partage d'expérience et la définition d'un partenariat sur le long terme avec la banque. Seulement, « Les trois jours que nous avons passés ensemble n'ont pas suffi pour former des experts. Nous allons poursuivre cette collaboration en démarrant non seulement par un certain nombre d'axes déjà identifiés, mais également par la mise en place de quelques outils que nous allons monter en collaboration avec la banque », a-t-il fait savoir.

Signalons que les points focaux du mécanisme de la convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques et les experts des organisations sous-régionales ont aussi bénéficié de cette formation.

La BDEAC, au regard de sa mission d'institution financière de développement, s'est engagée à inclure dans ses conditions de financement, le respect des normes pour la protection de l'environnement et à mobiliser des ressources innovantes pour le financement des activités liées au développement durable.