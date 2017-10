Madagascar: Tourisme - Des réservations annulées

« Il y a des touristes qui ne se sont pas découragés à venir à Madagascar. Air France et Air Madagascar affichaient encore complet le week-end dernier. C'est un bon signe. Les bateaux de croisière confirment leurs arrivées prochainement dans les ports de Toamasina et Antsiranana », a indiqué Roland Ratsiraka. Par ailleurs, des sièges vides ont été observés dans d'autres compagnies aériennes. C'est le cas, par exemple, du vol d'Ethiopian Airlines reliant Addis Ababa à Antananarivo. Des sièges du Boeing 737-800 de la compagnie éthiopienne restaient inoccupés.

Ces déclarations ne font que confirmer les cas observés dans les agences de voyages et tour opérateurs. Des opérateurs touristiques se sont plaints des annulations de réservation au début du mois. « Pour ce mois d'octobre, 35% des réservations sont concernées », selon Rita Ravelojaona, présidente de la Fédération des hôteliers et restaurateurs de Madagascar (FHORM) dans les colonnes de L'Express le 7 octobre.

